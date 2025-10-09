السيطرة على حريق بمحل أحذية أمام ستاد بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق محدود اندلع داخل محل للأحذية في شارع كلية التجارة أمام ستاد بنها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت سيارة إطفاء على الفور إلى الموقع وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

وأظهر الفحص المبدئي أن الحريق نشب في بعض الأحذية والمواد القابلة للاشتعال داخل المحل، وجارٍ تحديد السبب الدقيق للحادث بواسطة المعمل الجنائي، فيما تم تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.