ماراثون البرلمان في الإسماعيلية.. لجنة الترشح تستقبل 22 طلبًا حتى الآن

الإسماعيلية – أميرة يوسف:



تواصلت اليوم الخميس أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية، داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشار وائل أبو شادي، والمستشار رشاد بهجت، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سير الإجراءات بسلاسة.

وتستقبل اللجنة الراغبين في خوض الانتخابات منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، حتى الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، برئاسة القاضي حازم بدوي، بشأن مواعيد وإجراءات الترشح لمجلس النواب.

وشهدت اللجنة خلال اليومين الماضيين إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في الترشح، حيث بلغ عدد من تقدموا بأوراقهم حتى الآن 22 مرشحًا على مقاعد الدوائر الثلاث بالمحافظة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين محيط المحكمة وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وأكدت اللجنة على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لكل مرشح، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، إلى جانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية بأحد البنوك أو البريد المصري وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع من المواطنين والقوى السياسية بالمشهد الانتخابي.