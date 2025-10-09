أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، عن إطلاق مبادرة جديدة لتكتلات الأقمشة والمنسوجات، ضمن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل المحلي. وتقوم المبادرة على تخصيص كل قرية لإنتاج سلعة محددة، بما يضمن الجودة والتميز، في إطار خطة المحافظة لإنشاء قرى منتجة تدعم الصناعات الصغيرة والحرف التراثية التي تشتهر بها أسيوط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ناقش عدداً من القضايا الجماهيرية، واستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ودعم خطط التنمية الشاملة. حضر الجلسة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات وشركات المرافق.

وأكد المحافظ استمرار التعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية، منها عربات طعام متنقلة مجهزة، ومزارع سمكية وصوب زراعية. كما وجه باستبدال الأكشاك العشوائية بنماذج حضارية موحدة تحافظ على المظهر الجمالي والهوية البصرية للمحافظة، مع ترقيم الأكشاك ووضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) يتضمن بيانات صاحب الكشك، إلى جانب عرض الرخصة بشكل واضح. وكلف مدير عام جهاز المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز لتحديد أماكن العربات بما يضمن السيولة المرورية والتنظيم الحضاري.

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ الموافقة على إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بجوار استاد الأربعين، استجابة لمطالب أولياء الأمور، وحرصاً على تخفيف الكثافة الطلابية في المنطقة.

وشدد أبو النصر على أهمية دعم الحرف التراثية والمنتجات اليدوية مثل التلي والسجاد العدوي ومنتجات خان الخليلي، موجهاً بتشجيع مشاركة هذه المنتجات في المعارض المحلية والدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة للحرفيين وأصحاب الورش.

وفي ملف الموارد البشرية، أكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات في مجالات اللغة والحاسب الآلي، موجهاً مركز التدريب على علوم الحاسب بتطوير برامجه بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، مع تخصيص حوافز للمتميزين في الأداء.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة، مع دعم شركات الجمع المنزلي بالمعدات، ووضع صناديق قمامة على أعمدة الإنارة، والتخطيط لإنشاء مدفن مخصص للمخلفات الخطرة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع أيضاً متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، وموقف منظومة المتغيرات المكانية، وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي لاستكمال المرحلة الثانية منها، إلى جانب تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وفي ختام الجلسة، أعلن المحافظ اعتماد قبول عدد من التبرعات لصالح المحافظة وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، شملت 15 كرسياً كهربائياً و15 كرسياً يدوياً من مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، وشحنة أدوية، بالإضافة إلى 10 كراسي كهربائية متحركة مقدمة من إحدى شركات الأدوية بالقاهرة لخدمة ذوي الهمم، موجهاً الشكر للجهات المانحة على دعمها المجتمعي وجهودها في خدمة أبناء أسيوط.