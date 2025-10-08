بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ينشر "مصراوي" أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الحادثة – القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن إصابة 15 مواطنًا بإصابات متفرقة، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:

محمود عبد اللطيف إبراهيم، 43 عامًا، كدمات بالذراع الأيسر – أشمون.

سعاد سلامة درويش، 42 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

مروان عبد اللطيف محمود، 17 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

حسام سعيد رمضان، 20 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

نصر قابيل نصر، 20 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

جمال أنوش محمد، 12 عامًا، كدمات وسحجات – أشمون.

مريم أنوش فهمي، 5 سنوات، سحجات وكدمات – أشمون.

جهاد محمد ربيع، 25 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

عبير سلامة درويش، 39 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

جيهان ناجح محمد، 45 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن – أشمون.

منصور عبد الواحد إبراهيم، 8 سنوات، سحجات وكدمات – أشمون.

مريم عاطف السيد، 33 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

منصور علي عاطف السيد، 25 عامًا، سحجات وكدمات – أشمون.

سلامة درويش سلامة، 52 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر – أشمون.

سيدة محمد سيد قادر، سحجات وكدمات – أشمون.

شهد طريق الحادثة – القناطر الخيرية اليوم انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من الركاب، ما أدى إلى إصابة 15 شخصًا بجروح متنوعة، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام المركبات.