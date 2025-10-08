5 وفيات و14 مصابًا.. تصادم مروّع بين ميكروباص وملاكي بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور شمال الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا بالحادث، يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.