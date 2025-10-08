مصرع شخص في انقلاب سيارة على طريق الجمالية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكفر الجديد، بنطاق مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى إيداع الجثمان بمستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكفر الجديد "دائرة المركز"، ووجود متوفى.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن انقلاب سيارة ملاكي، وبداخلها شخص يُدعى محمود السيد محمود (34 عامًا)، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها.

وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.