بالأسماء.. 7 مرشحين يتقدمون في اليوم الأول لانتخابات النواب ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أغلقت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشار يوسف شومان، والمستشار عبد الحليم صالح، اليوم الأربعاء، يومها الأول لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بتقدم 7 مرشحين بأوراقهم.

جاء ذلك بمقر اللجنة في محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

وتقدم تامر الحمزاوي، مرشح حزب حماة الوطن، بأوراقه وحصل على الرمز الانتخابي "الماسة" ورقم (1)، وكذلك محمد أبو طالب برمز "الأسد" ورقم (2)، بالدائرة الأولى.

وفي الدائرة الثانية، تقدم إبراهيم زكريا وحصل على رمز "الطائرة الهليكوبتر" رقم (1)، وأحمد منصور برمز "التمساح" رقم (2)، والنائب أحمد فرغلي، كمرشح مستقل، برمز "الصقر" رقم (3)، ومحمد عادل الإسكندراني برمز "العقرب" رقم (4)، ومصطفى يوسف برمز "الكف" رقم (5).

وتضم الدائرة الأولى أحياء الشرق والعرب والضواحي ومدينة بورفؤاد، ولها مقعد واحد في مجلس النواب، فيما تشمل الدائرة الثانية أحياء المناخ والزهور والجنوب، ولها مقعد واحد أيضًا.

ويُذكر أن محافظة بورسعيد تضم مقعدين بالنظام الفردي، إضافة إلى مقعدين بنظام القوائم ضمن قطاعات الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية.