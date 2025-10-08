ضرب وعاهة مستديمة.. المشدد 5 سنوات لمتهمين بالتعدي على مواطن بالعبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالتعدي على أحد الأشخاص والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم أول العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 فبراير 2024، حينما تعدى المتهمان أحمد. م. أ، وإبراهيم. ي. أ، والمقيمان بمدينة العبور – المحلية الخامسة بمحافظة القليوبية، عمدًا على المجني عليه حازم عماد الدين طلعت بالضرب باستخدام عصا “شوم”، دون سبق إصرار أو ترصد، ما أدى إلى إصابته بانحراف في الحاجز الأنفي تسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 2%، وفقًا لتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة إحراز أداتين (عصا "شوم") تُستخدمان في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص، وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات.