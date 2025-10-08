بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت لجان تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بمحافظة بني سويف تقدم 24 مرشحًا بأوراق ترشحهم في الدوائر الانتخابية الأربع بالمحافظة، خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح.

ففي دائرة ناصر والواسطى تقدم 10 مرشحين، بينما بلغ عدد المتقدمين في دائرة مركز بني سويف 6 مرشحين، وتقدّم 4 مرشحين في دائرة إهناسيا، و4 آخرون في دائرة ببا وسمسطا والفشن.

وتنوع المرشحون بين مستقلين وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية.

وشهد مجمع محاكم بني سويف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في الترشح، وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم إداري لتسهيل إجراءات تقديم الأوراق وضمان سير العملية بسلاسة.