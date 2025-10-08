بالأسماء.. 11 مرشحًا محتملًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب في قنا

شهد مجمع محاكم قنا، صباح اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2025، مع بدء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة في استقبال طلبات الترشح، وسط زحام شديد بمحيط المحكمة ومشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

وتقدَّم حتى الآن عدد من المرشحين بأوراقهم في الدوائر الأربع بالمحافظة، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

في دائرة مركز وبندر قنا، تقدم كل من مصطفى محمود مصطفى مرشح حزب الشعب الجمهوري (رقم 1)، ومحمد عبد الهادي أبو العلا مرشح حزب حماة الوطن (رقم 2)، وأحمد عبد السلام الشيخ صاحب رمز النسر (رقم 3)، ومحمود عبد السلام الضبع (رقم 4). أما في دائرة مركز نجع حمادي ودشنا والوقف، فتقدم اللواء خالد خلف الله عن حزب مستقبل وطن (رقم 1)، واللواء هشام الشعيني عن حزب الجبهة الوطنية (رقم 2)، إلى جانب محمد كمال موسى (رقم 3)، وفتحي قنديل (رقم 4).

وفي دائرة مركز قوص ونقادة وقفط، تقدم كل من أشرف أبو الفضل عن حزب مستقبل وطن (رقم 1)، ومعتز محمد محمود عن الجبهة الوطنية (رقم 2)، وأبو الحسن الجزار (رقم 3). بينما شهدت دائرة مركز فرشوط وأبوتشت تقدم اللواء عصام بركات مرشح حزب مستقبل وطن (رقم 1)، وأحمد مصطفى الدربي مرشح حزب حماة الوطن (رقم 2).

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات بمحافظة قنا استقبال طلبات المرشحين حتى الآن، في أجواء انتخابية تنافسية تعكس سخونة المشهد السياسي بالمحافظة مع انطلاق أولى مراحل السباق البرلماني لعام 2025.