السيطرة على حريق بأرض زراعية في السبع آبار الشرقية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تلقت غرفة عملياتالسيطرة بأحد الأراضي الزراعية بمنطقة السبع آبار الشرقية، عزبة أبو دهشان، أمام منزل المأذون إبراهيم.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تم تأمين الموقع ومراجعة بؤر الاشتعال للتأكد من عدم تجدد الحريق.

وتجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وظروفه، بينما تمت إعادة فتح المنطقة أمام حركة الأهالي بشكل طبيعي بعد السيطرة الكاملة على الموقف.