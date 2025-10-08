مصرع شخص في حادث تصادم بأسوان

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بتريلا بمنطقة كيما بمدينة أسوان.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم أول أسوان، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بالقرب من مصنع كيما بمنطقة كيما بمدينة أسوان ووجود حالة وفاة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص يدعى محمد صلاح فاروق 25 سنة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.