إعلان

مصرع شخص في حادث تصادم بأسوان

كتب : إيهاب عمران

01:10 م 08/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بتريلا بمنطقة كيما بمدينة أسوان.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم أول أسوان، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بالقرب من مصنع كيما بمنطقة كيما بمدينة أسوان ووجود حالة وفاة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص يدعى محمد صلاح فاروق 25 سنة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم مصرع شخص أسوان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل