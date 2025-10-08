صرخة أخيرة في غرفة النوم.. تفاصيل جريمة قتل هزت الإسكندرية

محافظات - مصراوي:

تحولت شقة سكنية بالإسكندرية إلى مسرح لجريمة مروعة، قُتلت فيها زوجة شابة على يد زوجها الذي أنهى حياتها بدم بارد بعد سلسلة طويلة من الاعتداءات والعنف الأسري، لم تكن هذه اللحظة هي الأولى التي تشهد فيها جدران المنزل صراخ الزوجة، لكنها كانت الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالواقعة، ليُكشف الستار عن جريمة بشعة بطلها عاطل، أزهق روح شريكة حياته "ر.ط.م" داخل غرفة نومهما.

وبحسب أوراق القضية رقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، فإن تفاصيل تنفيذ الجريمة كشفت عن تخطيط مسبق وعمد من الجاني "س.ع.ح"، ففي أعقاب يوم عادي، وبعد أن قامت الزوجة بواجبتها وأتمت تجهيز الطعام، استدرجها الزوج إلى غرفة النوم، لتبدأ نهاية مأسويتها، بقبضة غاشمة، أمسك المتهم بإيشارب حريمي — قطعة قماش زينت يوماً ما عنقها — وحولها إلى أداة قتل.

لف الزوج القاتل الإيشارب حول عنق زوجته عدة لفات بإحكام شديد، ثم سحب طرفيه بعنف وقوة غاشمة، ليخنقها بلا رحمة، واستمر في شد الرباط حتى تأكد من مفارقتها للحياة، تاركاً إياها جثة هامدة على أرض الغرفة.

لم تكن جريمة القتل لحظة غضب عابرة، بل كانت تتويجًا لسنوات من العنف الأسري الممنهج، حيث كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم كان دائم التعدي على زوجته، مدفوعًا بشكه المرضي في سلوكها دون دليل أو برهان، وكانت حياتها جحيمًا متواصلاً من الضرب والإهانة.

وقبل الواقعة الأليمة بأيام قليلة، تحديدًا قبل ستة أيام من مقتلها، تعرضت الزوجة لواقعة اعتداء وحشية تبرز مدى القسوة التي كانت تواجهها، وقام المتهم بضربها بعنف، ولم يكتف بذلك، بل قيدها بحبل لمنعها من الحركة، في فعل يتجاوز حدود البشرية، ولولا تدخل أحد الجيران الذي سمع صراخها، لكان مصيرها قد حُسم مبكراً.

قام الجار بالصلح بينهما في محاولة يائسة لوأد الخلاف، دون أن يعلم أن الهدوء الذي ساد لم يكن سوى الصمت الذي يسبق العاصفة والقتل النهائي.

وبعد انتهاء التحقيقات، وورود التقرير النهائي للطب الشرعي الذي أثبت واقعة الخنق المؤدي للوفاة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وبعد تداول القضية والاطلاع على تفاصيل الجريمة المروعة وسنوات العنف التي سبقتها، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بالإعدام شنقاً على الزوج بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار رامي سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.