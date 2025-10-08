

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد محيط مجمع محاكم قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مشهدًا غير معتاد مع توافد العشرات من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2025، الذين افترش بعضهم الأرض وناموا أمام بوابة المحكمة منذ منتصف الليل، في انتظار بدء استقبال أوراق الترشح رسميًا صباح اليوم.

وامتدت الطوابير أمام المجمع منذ الساعات الأولى، في مشهد يعكس حجم المنافسة المنتظرة في دوائر المحافظة، إذ حضر المرشحون ومعهم أنصارهم لحجز أسبقية التقديم، وتبادلوا النقاشات حول التحالفات المحتملة وفرص الفوز في السباق البرلماني المقبل.

من جانبها، كثّفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تواجدها بمحيط مجمع المحاكم، وفرضت إجراءات أمنية مشددة شملت وضع مصدات حديدية وتنظيم حركة الدخول والخروج، واقتصار الدخول على المرشحين والعاملين فقط، منعًا للتكدس وضمانًا لسير الإجراءات في هدوء.

وتُعد محافظة قنا من أكثر المحافظات سخونة في سباق مجلس النواب، لما تشهده دوائرها من منافسة شرسة تجمع بين النواب السابقين والوجوه الجديدة، في ظل ترقب كبير من المواطنين لانطلاق الماراثون الانتخابي البرلماني رسميًا.