

أسيوط - محمود عجمي:

تواصل فرق الإصلاح والصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جهودها المكثفة لإصلاح عطل مفاجئ داخل محطة صرف المراغي الواقعة بحي غرب مدينة أسيوط.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، في تصريح لمصراوي، أنه تم الدفع بـ8 سيارات كسح مياه تابعة للوحدات المحلية بالمحافظة، لرفع المياه المتجمعة من الشوارع ومن داخل المحطة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح الجارية.

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن انقطاع اضطراري ومفاجئ لمياه الشرب بمدينة أسيوط، نتيجة تعرض خط الطرد الرئيسي لمحطة المراغي لعطل طارئ.

وأكدت الشركة في بيان رسمي، أن فرق الصيانة الميدانية تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، بهدف الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاحات.

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تفهم طبيعة الموقف الطارئ، مؤكدة أن هذا الانقطاع يختلف عن الانقطاع المقرر مسبقًا غدًا، والذي يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الخدمة.

واختتمت الشركة بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم وتفهمهم لأهمية تنفيذ هذه الأعمال الطارئة، حفاظًا على استمرارية وجودة الخدمة المقدمة.



