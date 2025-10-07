إعلان

أمن أسوان يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة فتاة بنهر النيل

كتب : مصراوي

11:38 م 07/10/2025

أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم لحل لغز العثور على جثة فتاة بنهر النيل بمدينة أسوان

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غريق بنهر النيل أمام الجامع الكبير بمدينة أسوان.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وقامت بانتشال الجثة وهى لفتاة تدعى" ف. أ. م"18سنة وجرى نقلها إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق

