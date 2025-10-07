إعلان

لأول مرة.. "إسعاف بحري" بشرم الشيخ وتمركزات جديدة لتأمين طريق النفق

كتب : رضا السيد

10:30 م 07/10/2025

الدكتور خالد مبارك

جنوب سيناء - رضا السيد:

بحث محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، مع رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الدكتور عمرو رشيد، خطة دعم المحافظة بأول لانش إسعاف بحري في شرم الشيخ، وإضافة ثلاث نقاط إسعاف جديدة لتأمين طريق النفق – شرم الشيخ الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطوير منظومة الإسعاف بالمحافظة، حيث تم استعراض نقاط الإسعاف التي دخلت الخدمة مؤخرًا في مناطق ذهب وخليج نعمة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء فرع جديد لهيئة الإسعاف بمدينة الطور.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد أن هذه الخطط تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إحداث طفرة تنموية وخدمية في سيناء، مشيرًا إلى أن اللانش البحري سيمثل دعمًا كبيرًا لقطاع السياحة، خاصة مع إقبال الملايين على ممارسة رياضة الغوص.

كما تناول اللقاء نجاح هيئة الإسعاف في اعتماد أول مركز تدريب دولي لعلوم الإسعاف في شرم الشيخ، وهو ما يعزز مكانة المدينة كوجهة سياحية آمنة وعالمية.

من جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء بسرعة استجابة رجال الإسعاف، معربًا عن تطلعه لزيادة التغطية الإسعافية لتشمل كافة المحاور التنموية والسياحية الجديدة بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء خالد مبارك هيئة الإسعاف المصرية عمرو رشيد شرم الشيخ

