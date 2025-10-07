طعنه وسرق فلوس شبكته.. المؤبد لقاتل عريس دمنهور قبل أيام من خطوبته

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، معاقبة المتهم بقتل الشاب عبد الله أحمد فرج، 32 عاما، عريس دمنهور، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولي.

واستمعت المحكمة خلال جلستها إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقا، كما استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم ودفاع المجني عليه.

كانت المحكمة قررت في جلستها الماضية يوم السبت 4 أكتوبر، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لسماع مرافعة النيابة والدفاع، ومثل المتهم أمام المحكمة من محبسه، فيما طلب دفاعه التأجيل لعدم استعداده.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، عندما كان عبد الله، البالغ من العمر 33 عاما، يستعد لخطوبته ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وكان يعتزم شراء الذهب لخطيبته، إلا أنه لقي مصرعه بطعنات غادرة من جاره الذي استغل إقامته بمفرده، وتسلل إلى الشقة من سطح المنزل، بعد علمه بحيازته مبلغا ماليا كبيرا كان يعتزم شراء شبكة عروسه به.