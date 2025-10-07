"غيرة ضراير".. أمن الفيوم يكشف حقيقة فيديو حرق بضاعة بائعة

الفيوم- حسين فتحى:

كشفت مصادر أمنية تفاصيل الفيديو الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، والذي أظهر مشهدًا لاشتعال النيران أمام منزل إحدى السيدات المسنات.

وأوضحت المصادر أن الواقعة تعود لخلاف عائلي بين شقيقين من أمهات مختلفة، يمتلك كل منهما مكتبة قريبة من محل سكنه، مشيرة إلى أن السيدة التي ظهرت في الفيديو كانت تحاول منع الزبائن من التوجه إلى مكتبة ابن زوجها، الذي تعيش والدته مع زوجها بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن ذلك الخلاف دفع نجل الزوج الآخر إلى إشعال النيران في مخلفات ورقية وكراتين بسيطة كانت أمام منزل السيدة، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر تُذكر.

وتلقى العميد محمد سيف، مأمور قسم شرطة طامية، إخطارًا بوجود حريق محدود بالقرب من منزل سيدة تُدعى فوزية. ر.خ (63 عامًا – ربة منزل)، تتهم نجل زوجها بالتسبب فيه.

وبفحص البلاغ، تبين أن الواقعة ناتجة عن خلافات أسرية متكررة واستفزاز متبادل بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعدها أقر الطرفان بالصلح وغادرا ديوان القسم متصافحين.

وأكد المصدر الأمني أن زوج السيدتين ما زال على قيد الحياة، ولا توجد أي نزاعات ميراث بين الطرفين أو حرق بضاعة، كما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.