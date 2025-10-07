إعلان

نائب محافظ المنيا يتفقد مشروع النقل الجماعي لمتابعة أعمال الصيانة

كتب : جمال محمد

05:03 م 07/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    متابعة أعمال الصيانة (4)
  • عرض 5 صورة
    متابعة أعمال الصيانة (5)
  • عرض 5 صورة
    متابعة أعمال الصيانة (2)
  • عرض 5 صورة
    متابعة أعمال الصيانة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:


أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، جولة ميدانية لتفقد مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسيارات والأتوبيسات التابعة للمشروع.


وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ حالة المركبات ومستوى الأداء داخل الورش، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال الصيانة لضمان كفاءة التشغيل وسلامة المواطنين.


كما أكد أبو زيد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور بما يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي وتحقيق الانضباط في التشغيل.


وأشار نائب المحافظ إلى أن المشروع يحظى بدعم واهتمام خاص من اللواء عماد كدواني، ضمن جهود المحافظة المستمرة للنهوض بقطاع النقل وتحقيق رضا المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنضبطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد أبو زيد محافظ المنيا مشروع النقل الجماعي أعمال الصيانة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس