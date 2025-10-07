نائب محافظ المنيا يتفقد مشروع النقل الجماعي لمتابعة أعمال الصيانة

"كان أبًا ومعلمًا".. باحثان إندونيسيان يقطعان مسافة طويلة لتشييع جنازة

المنيا- جمال محمد:



أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، جولة ميدانية لتفقد مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسيارات والأتوبيسات التابعة للمشروع.



وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ حالة المركبات ومستوى الأداء داخل الورش، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال الصيانة لضمان كفاءة التشغيل وسلامة المواطنين.



كما أكد أبو زيد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور بما يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي وتحقيق الانضباط في التشغيل.



وأشار نائب المحافظ إلى أن المشروع يحظى بدعم واهتمام خاص من اللواء عماد كدواني، ضمن جهود المحافظة المستمرة للنهوض بقطاع النقل وتحقيق رضا المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنضبطة.