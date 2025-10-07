تحرك عاجل من تعليم المنوفية بعد تسمم 7 طالبات بسبب الكشري

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الحالة الصحية للطالبات السبعة بمدرسة الشهيد الشوربجي الثانوية بقرية الحامول، المصابات بالتسمم الغذائي بعد تناول وجبة كشري، حالتهم مطمئنة ومستقرة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات لـ مصراوي، أنه تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بائع الكشري المتسبب في الواقعة، وإخطار مركز شرطة منوف لاتخاذ اللازم ومباشرة التحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت 7 طالبات بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد الشوربجي، أُصبن اليوم الثلاثاء بحالة تسمم غذائي عقب تناول وجبة كشري من أحد المحال بقرية شبرا بلولة المجاورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شعور الطالبات، وجميعهن من فصل واحد، بأعراض قيء ومغص شديد أثناء اليوم الدراسي، ما استدعى استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهن بشكل عاجل إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الحالة الصحية للطالبات مستقرة، وتقرر تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهن، مع وضعهن تحت الملاحظة الطبية لحين تمام الشفاء، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة.

وجاءت أسماء الطالبات المصابات على النحو التالي: "جنى. و.ع"، "بسنت.م.ع"، "نرمين.ع. م" ، " أهله.ي.ا"، " نور.و.م"، "منة.ع.س"، و"ملك.م.ا"، وجميعهن يبلغن من العمر 16 سنة.

