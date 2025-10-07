إعلان

بالأسماء.. تفاصيل تسمم 7 طالبات في مدرسة ثانوي بالمنوفية بسبب وجبة كشري

كتب : مصراوي

03:35 م 07/10/2025

تسمم غذائي - ارشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أُصيبت 7 طالبات بمدرسة الشهيد الشوربجي الثانوية المشتركة بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بحالة تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري من أحد المحلات بقرية شبرا بلولة المجاورة.

والطالبات المصابات هن: "جنى. و.ع" ، "بسنت.م.ع" ، "نرمين.ع. م" ، " أهله.ي.ا"، " نور.و.م"، "منة.ع.س"، و"ملك.م.ا"، وجميعهن يبلغن من العمر 16 سنة.

وتبيّن أن الطالبات من فصل واحد، وبدأن في الشعور بآلام حادة في البطن وقيء داخل المدرسة، فتقرر نقلهن بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية استقرار حالة الطالبات الصحية بعد تقديم الإسعافات والعلاج اللازم، فيما حررت إدارة المدرسة محضراً بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية، وتولت النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الحادث ومصدر الوجبة الملوثة.

