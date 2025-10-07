وزير الاتصالات يفتتح مشروعات تكنولوجية جديدة بالأقصر

24 نحاتًا من 16 دولة يزينون مدينة العلمين الجديدة في حدث عالمي -صور

أجرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في محافظة الأقصر، لمتابعة وافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية الجديدة، وذلك برفقة المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر.

واستهل الوزير جولته بتفقد مركز "Apex" لتدريب وتأهيل الأطفال والشباب على مهارات البرمجة والتقنيات الحديثة، والذي يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الرقمية في سن مبكرة، وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل التكنولوجي.

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت مركز "Foundever" لخدمات التعهيد والإسناد الخارجي (Call Center)، والذي يُعد من أكبر المراكز المتخصصة في تقديم خدمات دعم العملاء والتقنيات الرقمية من داخل الأقصر، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة لأبناء المحافظة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء عن بُعد.

وخلال الجولة، أكد وزير الاتصالات أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين شباب الصعيد رقميًا، وتحقيق العدالة المكانية في فرص التدريب والعمل، مشيرًا إلى أن الأقصر تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للخدمات الرقمية في جنوب مصر.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية التكنولوجية وفرص العمل للشباب.