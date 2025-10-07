سفير باكستان بالقاهرة: 217 مليون دولار حجم تجارتنا مع مصر

قال سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، عامر شوكت، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان يبلغ نحو 217 مليون دولار، معتبرًا أنه رقم محدود نسبيًا لكنه متوازن ويمتلك فرصًا واعدة للتوسع.



جاء ذلك خلال لقاء موسع استضافته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد الوكيل، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المشترك.

وأوضح السفير عامر شوكت أن الاستثمارات الباكستانية في مصر تصل إلى 36 مليون دولار موزعة على 117 شركة، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك، خاصة في الهواتف المحمولة والدراجات الكهربائية والجرارات والصوامع الزراعية.

كما شدد على أهمية ربط ميناء الإسكندرية بميناء جوادار الباكستاني ضمن مبادرة طريق الحرير البحري، بما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي يربط إفريقيا وآسيا، داعيًا إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح لمصر الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.

من جانبه، رحب أحمد الوكيل بالسفير، مؤكدًا حرص الغرفة على تنظيم بعثات تجارية وتبادل زيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين، ومشيدًا بالتعاون القائم مع اتحاد غرف باكستان.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الجهود في مجالات التصنيع والتجارة، ودراسة فرص الاستثمار الصناعي واللوجستي، إلى جانب استمرار اللقاءات الدورية بين مجتمعي الأعمال في مصر وباكستان.

وشارك في اللقاء المستشار التجاري لسفارة باكستان أسد خان، ونائب رئيس الغرفة الأستاذ أحمد حسن، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بينهم أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، محمود مرعي، والمهندس البدوي السيد، أحمد الكاتب، والدكتور عمر الغنيمي، والأستاذ إسماعيل أبو حمدة.