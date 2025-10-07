24 نحاتًا من 16 دولة يزينون مدينة العلمين الجديدة في حدث عالمي -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حركة المواقف وخطوط النقل، وسير المرور بالشوارع، ومستوى النظافة والإشغالات في المحاور الحيوية، بالتزامن مع أوقات ذهاب الطلبة والعاملين والمواطنين إلى المدارس والجامعات والمصالح الحكومية.

ووجه المحافظ، بالدفع بأتوبيسات النقل الجماعي وسيارات السرفيس إلى النقاط الأكثر ازدحامًا خلال فترات الذروة ، أثناء ذهاب وخروج طلاب الجامعات والعاملين والمواطنين .

وكلف " مرزوق " مدير الشبكة الوطنية بالمتابعة المستمرة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المنطقة المركزية ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصورة - طلخا ) من خلال شاشات مركز الشبكة الوطنية، والتنسيق الكامل مع رؤساء المنطقه المركزيه للدفع بالمعدات بالمناطق التي يوجد بها تراكمات قمامة، بالإضافة إلى متابعة رفع الإشغالات من الشوارع.

ووجه المحافظ، مدير الشبكة الوطنية بالاستجابة الفورية للبلاغات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، والمتابعة حتى إغلاق البلاغ.

وشدّد على إصدار تقارير يومية بمؤشرات الأداء (زمن الاستجابة - عدد البلاغات المغلقة - التدخلات الميدانية)، لضمان التحسين المستمر ورضا المواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تعمل على نهج رقابي لحظي يسبق المشكلة ويعالجها من مركز السيطرة بالتوازي مع العمل الميداني، بما يحقق انسيابية المرور، وخدمة نقل آمنة ومنضبطة، وبيئة نظيفة خالية من الإشغالات على مدار اليوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام على المواقف بالمحافظة ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد حمدي مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.