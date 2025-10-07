انقلاب سيارة محملة بالتنر على طريق بنها الحر وتعطل حركة المرور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الحر "بنها – القاهرة" بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بجراكن تنر أعلى كوبري كفر سعد في اتجاه القاهرة، ما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في إعادة تسييرها بشكل طبيعي بعد رفع آثار الحادث.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات المرور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمادة التنر، وهي مادة شديدة الاشتعال، على الطريق الحر بنطاق مدينة بنها.

انتقلت قوات المرور والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بونش لرفع السيارة المنقلبة وإزالة آثار الحادث من نهر الطريق، إلى جانب الدفع بسيارة إطفاء تحسبًا لاشتعال مادة التنر المنسكبة نتيجة طبيعتها القابلة للاشتعال.

وتبين من الفحص المبدئي أن السيارة كانت في طريقها إلى القاهرة، محملة بعدد من الجراكن المعبأة بمادة التنر، وأثناء سيرها أعلى كوبري كفر سعد اختل توازن السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط جزء من الحمولة على الطريق.

وأسفر الحادث عن تعطل جزئي للحركة المرورية في الاتجاه القادم من بنها نحو القاهرة، قبل أن تنجح الأجهزة المعنية في رفع السيارة وحمولتها وإعادة الحركة لطبيعتها دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على تلفيات بالسيارة وحمولتها فقط.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء نقل المواد القابلة للاشتعال.