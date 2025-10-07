اختيار 12 أستاذًا من جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

المنوفية- أحمد الباهى:

تحولت مشادة كلامية بسيطة داخل مكتب الشهر العقاري في المنطقة 25 بمدينة السادات في محافظة المنوفية، إلى واقعة مأساوية، بعدما لفظ "الصاوي.ف.ا"، صاحب مكتب سيارات أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة أثناء مشاجرة مع شقيقين بسبب أولوية الدور في إنهاء المعاملات.

وبدأت القصة حين دخل الرجل لإنهاء بعض الإجراءات، ليتطور خلاف عابر حول ترتيب الدور إلى مشادة كلامية، سرعان ما تصاعدت أمام المواطنين داخل المكتب.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع مشاجرة داخل مكتب الشهر العقاري، وأسفرت عن إصابة مالك المكتب بنوبة قلبية.

نُقل المصاب إلى مستشفى السادات المركزي في محاولة لإنقاذ حياته، وبعد فحصه تبين توقف عضلة القلب، وتوفي بعد ساعات متأثرًا بحالته الحرجة.

وأكد شهود عيان، أن الواقعة بدأت بخلاف بسيط حول أولوية الدور، قبل أن تتطور إلى مشادة وتدافع داخل المكتب، مما أثار حالة من الذهول والفزع بين الموظفين والمواطنين.

وانتقلت قوة من مباحث السادات إلى موقع الحادث، وتقرر التحفظ على الشقيقين المتورطين في الواقعة، وبدأت جهات التحقيق استجوابهما والاستماع لأقوال الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشيع أهالي مدينة السادات جثمان الفقيد عقب صلاة العشاء أمس الاثنين من مسجد النور بالمنطقة الرابعة، ودفن بمقابر مدينة السادات.