مصرع طفل وإصابة 5 في انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرون، في انقلاب سيارة "تمناية" على الطريق الزراعي السريع الشرقي بمركز دار السلام جنوبي سوهاج.

استقبل مستشفى دار السلام جثة الطفل "مصطفى محمود حسن" (4 سنوات)، و5 مصابين آخرين هم: والده محمود حسن محمد (31 عامًا)، إسلام محمد عبدالرحيم (30 عامًا)، نهلة عبدالمعبود حسين (28 عامًا)، سجى محمود حسن (5 أعوام)، ومحمد شعبان محمد (25 عامًا).

تراوحت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجميعهم يقيمون بقرية أولاد يحيى الحاجر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.