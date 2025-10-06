الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عودة "رالي تحدي عبور مصر" ليمر عبر واحاتها، بمشاركة 49 دراجًا ناريًا يمثلون 8 دول مختلفة، بعد توقف استمر 12 عامًا لدواعٍ أمنية.

استقبلت قرية "القصر الإسلامية" بمركز الداخلة الدراجين المشاركين في مشهد احتفالي، ضمن نسخة الرالي لعام 2025 التي تمتد من 2 إلى 11 أكتوبر بمسار جديد يبلغ حوالي 2400 كم عبر 8 مراحل.

وقال محسن عبد المنعم يونس، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، إن عودة الرالي تمثل "فرصة دعائية طبيعية" للمحافظة، حيث يعزز صورتها كوجهة سياحية آمنة ويعرض تنوعها الجغرافي والتراثي لجمهور عالمي.

ومن جانبه، أوضح حسام سالم، أحد منظمي الرالي، أن السباق يضم متسابقين من مصر، الولايات المتحدة، ماليزيا، الصين، ألمانيا، أستراليا، نيوزيلندا، وتايوان، وينطلق من الإسكندرية ليختتم أسفل "الهرم الأحمر" بدهشور.

وأكد مدير هيئة تنشيط السياحة أن مرور الرالي يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد المحلي، تشمل تنشيط الإشغال الفندقي والخدمات، وتسويق الحرف التراثية، وترسيخ اسم المحافظة على خرائط سياحة المغامرات الدولية.