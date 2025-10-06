إعلان

مصرع شاب سقط من الطابق الثالث بمنزله في المنوفية

كتب : مصراوي

06:15 م 06/10/2025

مصرع شاب سقط من الطابق

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثالث بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية.

تلقى مركز شرطة الشهداء بلاغًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى "أحمد.ر" (17 عامًا)، سقط من شرفة منزله.

نُقل الشاب إلى مستشفى الشهداء العام لكنه فارق الحياة بعد دقائق من وصوله.

ونقل أحد أقارب الشاب قوله إن "أحمد متفوق دائمًا وكان يحلم أن يكون مهندسًا، لكن أحلامه كلها تحولت إلى مأساة هزت القرية بأكملها".

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، بينما تعيش أسرته حالة صدمة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية.

