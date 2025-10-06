"كان بيعدي المزلقان".. مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفل مصرعه اليوم الإثنين، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان كينج عثمان بمركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بمزلقان كينج عثمان، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين اصطدام قطار بطفل أثناء عبوره المزلقان.

تبين أن الطفل يُدعى محمد كرم محمد، 14 عاما، مقيم كفر الدوار، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.