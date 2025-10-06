إعلان

"كان بيعدي المزلقان".. مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:39 م 06/10/2025

قضبان السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفل مصرعه اليوم الإثنين، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان كينج عثمان بمركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بمزلقان كينج عثمان، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين اصطدام قطار بطفل أثناء عبوره المزلقان.

تبين أن الطفل يُدعى محمد كرم محمد، 14 عاما، مقيم كفر الدوار، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفل عجلات القطار محافظة البحيرة اصطدام قطار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر