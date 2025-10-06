بعروض رياضية.. مدرسة ناصر العسكرية تحتفل بنصر أكتوبر بأسيوط (صور)

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحي شرق، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

تضمنت الفعاليات عروضًا رياضية وعسكرية مبهرة، إلى جانب مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن داخل المدرسة.

وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والتعليمية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، وعدد من أعضاء مجالس الأمناء وهيئة التدريس.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر، ثم قدم طلاب المدرسة عروضًا في الكاراتيه والمصارعة واللياقة البدنية، عكست مستوى متميزًا من التدريب والانضباط.

ووجّه محافظ أسيوط تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن تخليد ذكراهم واجب وطني يعزز قيم التضحية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تعيش اليوم مرحلة جديدة من البناء والتعمير بروح أكتوبر ذاتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ عن فخره بأداء طلاب المدرسة، مثمنًا جهود إدارتها وهيئة التدريس في ترسيخ الانضباط والانتماء، مؤكدًا أن المدارس العسكرية تمثل نموذجًا متميزًا في إعداد جيل وطني واعٍ قادر على تحمل المسؤولية.

وعقب انتهاء الفعاليات، تفقد المحافظ المتحف التاريخي للمدرسة الذي يضم صورًا ووثائق ودروعًا وميداليات توثق مسيرتها، إلى جانب معروضات نادرة تضم طيورًا محنطة وعملات وأجهزة تعليمية يعود بعضها لأكثر من مئة عام.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المتواصل للعملية التعليمية، مؤكدًا أن الاحتفال يجسد قيم العزة والكرامة التي حققها أبطال أكتوبر، ومشيرًا إلى أن من بين شهداء المدرسة الأبطال: يسري راغب، ومحمد علي مكارم، والعقيد أحمد فايز، والرائد أحمد جلال، والرائد محمد صلاح.

واختُتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية للطلاب والمعلمين مع المحافظ والقيادات العسكرية والتعليمية، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.