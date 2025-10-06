بعد بتر شبه كامل.. فريق طبي بجامعة أسيوط يعيد الحياة ليد فتاة من قنا

نجح فريق طبي متخصص بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التابعة للمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة دقيقة لإعادة توصيل يد فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا من محافظة قنا، بعد تعرضها لبتر شبه كامل في اليد اليمنى، في عملية تُعد من أكثر الجراحات تعقيدًا ونُدرة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بنجاح الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم لمستشفيات الجامعة في مجال الجراحات الدقيقة، بفضل ما تمتلكه من كفاءات طبية عالية التدريب وإمكانيات متطورة.

وأشار "المنشاوي" إلى أن وحدة الجراحات الميكروسكوبية تواصل تحقيق نجاحات متتالية تُعزز من مكانة الجامعة كمركز طبي رائد في صعيد مصر.

وجاء التدخل الجراحي تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية، حيث تم استقبال الحالة فور وصولها، واتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على اليد المصابة، ثم إجراء الجراحة الدقيقة لإعادة توصيل الشرايين والأوردة مع الحفاظ على كفاءة الحركة الكاملة لليد.

وأوضح الدكتور علاء عطية أن وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر أربعة مراكز متخصصة على مستوى العالم.

وأشار الدكتور عمرو السيد إلى أن الوحدة تُعد مركزًا تدريبيًا دوليًا معتمدًا، يستقبل أطباء من الدول العربية والأوروبية سنويًا، وتمنح دبلومات مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في تخصصات جراحة اليد، وجراحات الضفيرة العصبية، والجراحات الميكروسكوبية التكميلية.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلًا من: الدكتور وليد رياض، أستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية.

الطبيب محمد حامد، مدرس مساعد جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور محمد أبورشالة، المتدرب بالوحدة، الطبيب المقيم عمر ياسر إمام.

كما شارك في فريق التخدير كل من: الدكتور معتز عماد، المدرس المساعد بقسم التخدير، الطبيبان المقيمان محمود العدوي وعلي حسن.

وساهم فريق التمريض بدور محوري في رعاية المريضة قبل وأثناء وبعد الجراحة، مما ساعد على نجاح العملية.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية أن حالة المريضة مستقرة، وتم نقلها إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها، حيث بدأت تستعيد تدريجيًا وظائف اليد المصابة، وتخضع حاليًا لبرنامج علاج طبيعي مكثف لاستكمال رحلة التعافي الكامل.