وكيل زراعة أسوان يكشف تأثير فيضان النيل على المحاصيل (فيديو والصور)

أسوان - إيهاب عمران:

أكد المهندس روماني مساك، وكيل وزارة الزراعة في أسوان، أن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل بسبب الفيضان المرتفع لم يؤثر على الأراضي الزراعية بالمحافظة، ولم تتأثر أي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر والنخيل.

وأوضح "مساك" أن ارتفاع مستوى الأراضي الزراعية في أسوان عن منسوب نهر النيل حمى الزراعات من أي أضرار محتملة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا توجد بها أراضٍ من نوع “طرح النهر”، وهي النوع الذي تعرض للتضرر في بعض المحافظات الأخرى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الوضع مستقر وآمن حتى الآن بالنسبة للزراعات الشاطئية على ضفاف بحيرة ناصر، ولم ترد أي شكاوى من المزارعين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة الزراعات الشاطئية خلف السد العالي، لمواكبة أي تطورات وإبلاغ المديرية بها فورًا.