محافظ أسوان: نستلهم من روح نصر أكتوبر بناء الجمهورية الجديدة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

هنأ اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، خلال زيارته مقر قيادة قطاع أسوان العسكري، ضمن احتفالات المحافظة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وكان في استقبال المحافظ العميد أحمد كمال، قائد القطاع، وعدد من قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية، ورافقه خلال الزيارة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ.

وقدّم محافظ أسوان التهنئة باسم شعب المحافظة وجميع أجهزتها التنفيذية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري وأبناء أسوان، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة بطولية خالدة في وجدان الأمة المصرية لما جسدته من معاني التضحية والفداء والولاء للوطن.

وأشار المحافظ إلى أن القوات المسلحة المصرية ستبقى دائمًا الدرع الواقي والحصن المنيع لمصر، لما تقدمه من بطولات وتضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن روح أكتوبر لا تزال تلهم الأجيال المتعاقبة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات التنموية في مختلف المجالات.

واختتم المحافظ كلمته بالدعاء بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل رايتها خفاقة بين الأمم، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة هو امتداد لروح الانتصار التي سطرها أبطال أكتوبر بدمائهم الطاهرة.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع محافظة أسوان إلى قائد القطاع العسكري، تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بدور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته.