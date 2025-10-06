البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة،اليوم الإثنين، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست،في مستهل زيارتها للمحافظة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبحيرة في المجالات التنموية والزراعية والبيئية.

أعربت المحافظ عن تقديرها للعلاقات الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل محورًا مهمًا لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الزراعة الحديثة، وتمكين المرأة الريفية، والتحول الأخضر.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية والصناعية في مصر، وأن التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي يُعد رافدًا رئيسيًا لتعزيز التنمية بالمجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة في مشروعات الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية.

وأكدت أن العمل يجري وفق رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين المرأة، وتحسين معيشة المواطن الريفي، وتوسيع نطاق المشروعات الخضراء والذكية في مجالي الري والزراعة.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارة محافظة البحيرة، مشيدة بما لمسته من جهود واضحة في تنفيذ مشروعات التنمية الريفية، ومؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم أوجه التعاون مع الحكومة المصرية والمحافظات لتطوير المبادرات المحلية التي تسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتنمية القرى والمناطق الريفية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون المستقبلية في مجالات الاستثمار البيئي والمشروعات الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادراته في مصر، مؤكدين استمرار التعاون في دعم المشروعات التي تسهم في التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.