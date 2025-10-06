في ذكرى النصر.. محافظ الوادي الجديد يزور النصب التذكاري (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وضع اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، يرافقهما اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد، والعميد محمد شعراوي، المستشار العسكري للمحافظة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة>



وأتى ذلك احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

عزفت الموسيقى العسكرية لحن "سلام الشهيد"، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة الذين روت دماؤهم الذكية أرض الوطن.

وقدّم المحافظ التهنئة لرجال القوات المسلحة البواسل، مثمنًا تضحياتهم الجليلة فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيًا الله أن يحفظ لمصر أمنها وازدهارها.