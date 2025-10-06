تغير مفاجئ في حركة الرياح.. إلغاء عدد من رحلات البالون الطائر بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



شهدت مدينة الأقصر صباح اليوم الاثنين تغيرًا مفاجئًا في حركة الرياح، ما أدى إلى إلغاء عدد من رحلات البالون الطائر التي كان من المقرر إقلاعها من البر الغربي.



ووفقًا لمصادر بقطاع البالون الطائر، تمكنت قرابة 40 رحلة من أصل 65 رحلة من الإقلاع قبل حدوث التغير المفاجئ في اتجاه الرياح.



وأوضحت المصادر أن شدة الرياح وتغير اتجاهها المفاجئ تسببا في تحويل مسار بعض الرحلات نحو البر الشرقي، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات السلامة وتوجيه الشركات إلى إلغاء بقية الرحلات حرصًا على سلامة السائحين.



وتعد الأقصر من أشهر المدن السياحية في العالم التي تشهد إقبالًا متزايدًا على تجربة البالون الطائر، حيث تنظم عشرات الرحلات يوميًا مع شروق الشمس، لتقدم للسائحين إطلالة فريدة على آثار الفراعنة الممتدة على ضفتي النيل.