بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، احتفالية، مساء اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بساحة مصر المُطلة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم قراءة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وما أعقبها من انتصارات للشعب المصري وتلاحمه مع قواته المسلحة وشرطته المدنية في أحداث مختلفة، ثم تكريم عدد من أبطال أكتوبر وأسر الشهداء، أعقبها تقديم فقرات فنية واستعراضية على أنغام الأغاني الوطنية.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه بفضل الله - سبحانه وتعالى - وثمن دم وتضحيات شهدائنا وأبطالنا نحتفل اليوم ونحن نبتسم بالقرب من قناة السويس التي عبرها أبطالنا في 73، وكسروا القهر، وأنهوا أكذوبة الجيش الذي لا يقهر في ساعات معدودة بأقل الامكانيات وأثبتوا للعالم كله أنهم خير أجناد الأرض.

وأشار إلى أننا مازلنا في حرب وعلينا أن نثق في قيادتنا السياسية الوطنية الحكيمة لنحقق سويًا انتصارات جديدة.