جثة و8 مصابين في تصادم ميكروباصين وانقلابهما داخل ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وانقلابهما بمياه ترعة على طريق "دمنهور - شبراخيت" أمام قرية دربك، بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة أحمد سعيد فاروق، 38 عاما، مقيم مركز دمنهور، وإصابة كل من: جيهان علي ضيف، 52 عاما، محمد كامل محمد، 50 عاما، إبراهيم محمد أحمد، 39 عاما، محمد ربيع عبد السلام، 45 عاما، مراد فرج عمار، 40 عاما، محمود عناني عبد المجيد، 40 عاما، أحمد مصطفى الجميل، 59 عاما، أيمن سامي، 40 عاما، وجميعهم مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نُقل إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.