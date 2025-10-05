مصرع شاب وإصابة 5 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقعه، حيث تم نقل جثة الشاب، الذي لا يزال مجهول الهوية، والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.