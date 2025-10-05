بالصور- إصابة شخصين في حريق محل أقمشة بزنقة الستات بالإسكندرية

محافظ أسيوط لمصراوي: مناسيب النيل طبيعية ولا خطر على الأهالي أو الزراعات-

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب شخصان باختناق، ظهر اليوم الأحد، إثر نشوب حريق هائل في محل أقمشة بسوق الخيط بمنطقة زنقة الستات بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما تمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في محل أقمشة بمنطقة زنقة الستات بحي الجمرك، وانتقل ضباط الشرطة رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في محل أقمشة مكون من طابقين، ما تسبب في التهام محتوياته، وإصابة شخصين باختناق جرى تلقيهما الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد الحريق ومنع امتداد النيران لباقي المحلات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.