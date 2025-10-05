محافظ أسيوط لمصراوي: مناسيب النيل طبيعية ولا خطر على الأهالي أو الزراعات-

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شارك اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كلًا من اللواء أ.ح محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثاني، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الثانية والخمسين، وبحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني.

وقرأ "أكرم" ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاء لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية للجيش الثاني الميداني السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

وقدم محافظ الإسماعيلية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، مثمنًا الدور البطولي والتضحيات التي تقدمها العسكرية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها.