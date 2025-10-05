قنا تعلن الطوارئ.. تحذيرات عاجلة من التواجد بأراضي طرح النهر

قنا- عبدالرحمن القرشي :

في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات مناخية وتغيرات موسمية في منسوب نهر النيل جراء القرارات الأحادية الأثيوبية في إدارة سد النهضة، اتخذت محافظة قنا إجراءات استباقية مشددة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فقد وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق التنفيذية، مع متابعة دقيقة للموقف الميداني على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن ارتفاع مناسيب المياه.

غرف عمليات على مدار الساعة

أكد محافظ قنا أن المحافظة فعّلت غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية، وربطتها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التواصل واتخاذ القرار الفوري في حال حدوث أي طارئ. كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع جاهزية معدات التدخل السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.

تحذيرات مشددة وإخلاء مناطق طرح النهر

وشدد عبد الحليم على ضرورة إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن المقامة على أراضي طرح النهر، ورفع أي تشوينات أو محاصيل زراعية معرضة لتأثير ارتفاع المنسوب، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتولى المتابعة اللحظية للموقف، ويصدر بيانات دورية تعكس الوضع الميداني بدقة، سواء للتحذير أو للطمأنة وفقًا للتغيرات المرصودة.

منسوب النيل في قنا آمن ومستقر

وأوضح محافظ قنا أن منسوب نهر النيل بالمحافظة بلغ اليوم 68.8 مترًا، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي آمن ومستقر، غير أن استمرار اليقظة والتقيد بالتعليمات الرسمية أمر ضروري لتفادي أي تداعيات غير متوقعة.

تحذير من الشائعات

وفي السياق ذاته، ناشدت محافظة قنا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن البيانات المعتمدة تصدر فقط عن الجهات الرسمية وغرف العمليات المختصة لضمان الشفافية ودقة المعلومات.

دعوة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن المحافظة تهيب بجميع المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر أو أصحاب الأراضي الزراعية القريبة من مجرى النيل، ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة، تجنبًا لأي أضرار محتملة قد تنجم عن ارتفاع المناسيب أو تدفق المياه.