وزير الاستثمار ومحافظ السويس يفتتحان مكتب التسجيلات التجارية الجديد

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، مكتب التسجيلات التجارية الجديد التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل مقر الغرفة التجارية.

وثمن المهندس حسن الخطيب الدور الوطني الذي تضطلع به الغرف التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية، معتبراً أن الغرف شريكاً رئيسياً لا غنى عنه في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير الاستثمار على دعم الدولة المتواصل لتعزيز دور الغرف في خدمة أعضائها، والمساهمة بفعالية في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن فلسفة وزارة الاستثمار واضحة "بدلاً أن يأتي المستثمر إلى الخدمة، نأتي نحن بالخدمة إليه، هذا المكتب هو تجسيد عملي لنهج الدولة في الوصول بخدماتها إلى مجتمع الأعمال في مقراتهم، وتأكيد على حرصنا لإزالة أي حواجز إجرائية وتيسير رحلة المستثمر."

ومن جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا المكتب يمثل أكثر من مجرد نقطة خدمة جديدة، وهو بمثابة نافذة رقمية متطورة، مرتبطة مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة المركزية.

وأضاف أن الهدف هو تقديم خدمة سريعة، مؤمَّنة وخالية من الأوراق، كخطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي الكامل لجميع خدمات الهيئة، إذ يجري العمل على أن تكون كل إجراءات التسجيل والفحص متاحة إلكترونياً لتوفير وقت وجهد عملائنا.

ويُعد افتتاح المكتب الجديد خطوة نوعية تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المصدرين والمستوردين من أعضاء الغرفة، وتسهيل إجراءات تسجيلهم، مما يعكس نهج الحكومة في إزالة أي عوائق إجرائية قد تواجه القطاع الخاص.