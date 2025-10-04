السويس - حسام الدين أحمد:

ألقت الشرطة في السويس القبض على عامل بتهمة قتل زوجته داخل مسكنهما بالقطاع الريفي في المحافظة.

وكان قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل سيدة صباح اليوم السبت، حيث ادعى زوجها أنها سقطت من شرفة شقتهما بالطابق الثالث في منطقة اللاجون التابعة لحي الجناين.

وأظهر الفحص الطبي أن السيدة وصلت المجمع متوفية، مع وجود آثار عنف ومقاومة، وتبين أنها لم تسقط عن طريق الخطأ، بل تم دفعها وإلقاؤها من شرفة الشقة.

وأشار مصدر طبي إلى أن الزوج ارتبك عند سؤاله من قبل الأطباء عن توقيت سقوطها وما إذا كان بينهما شجار سابق، وحاول الهرب من المجمع، إلا أن قوة الشرطة المكلفة بالتأمين أوقفته وتحفظت عليه.

وفي البداية، أنكر الزوج وقوع أي شجار أو محاولته قتلها، وادعى أنها سقطت قبل الساعة السابعة صباحًا نتيجة فقدان توازنها.

واستدعت الشرطة أسرة السيدة، التي أفادت بوجود خلافات بينها وبين زوجها وأسرته، واتهمته بازهاق روحها.

وخلال التحقيق، واجهت الشرطة الزوج بما أسفرت عنه معاينة مفتش الصحة، والتي أظهرت آثار خنق، مؤكدة أن المجني عليها لم تسقط من تلقاء نفسها، ما دفع الزوج للاعتراف بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.