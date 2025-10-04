حزب النور يدفع بأمين كفر الشيخ لخوض انتخابات مجلس النواب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، الدفع بالدكتور محمد مصطفى خليفة، أمين عام الحزب بالمحافظة، لخوض سباق انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي بالدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة.

وأوضح الحزب أن الدفع بأمينه في كفر الشيخ يأتي ضمن خطة لضم قيادات تمتلك الكفاءة والرؤية، وقادرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات تتطلب حضورًا نيابيًا فاعلًا.

وأشار الحزب إلى أن الدكتور محمد خليفة سيعلن خلال الفترة المقبلة برنامجه الانتخابي الذي يركز على الملفات الخدمية والتنموية والاقتصادية داخل الدائرة.

ويشغل الدكتور محمد مصطفى خليفة، أمين حزب النور بكفر الشيخ، منصب أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية بسخا، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل الأكاديمي والمجتمعي، وله نشاط سياسي موسع داخل صفوف الحزب.





