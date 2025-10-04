"مكنش عايزها ترجع".. عامل يُنهي حياته بالمنيا بسبب عودة زوجته للمنزل

المنيا - جمال محمد:

في واقعة مأساوية بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أقدم شاب على الانتحار بإطلاق النار على نفسه؛ إثر استيائه من عودة زوجته إلى المنزل بعد خلافات متكررة بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوصول "م.م" (23 عامًا) جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن. وكشفت تحريات المباحث أن المتوفى أطلق النار على نفسه بسبب الخلافات الزوجية المستمرة، وتدخل العائلتين لإعادة الزوجة للمنزل.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

ويعمل الجهاز الحكومي على تقديم الدعم النفسي للأشخاص ذوي المشاكل النفسية أو الراغبين في الانتحار، من خلال أكثر من جهة، أبرزها:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700 / 0220816831 على مدار الساعة.

المجلس القومي للصحة النفسية: 20818102 لتلقي الاستفسارات والدعم النفسي.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر، وجريمة في حق النفس والشرع، مشيرة إلى أن المنتحر ليس كافرًا، وأن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يكون على أنها مرض نفسي قابل للعلاج بواسطة المتخصصين، دون التبرير أو التعاطف المفرط مع الفعل نفسه.