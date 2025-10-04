إعلان

مصرع عامل في انهيار بئر صرف صحي أثناء الحفر بالقوصية بأسيوط

كتب : محمود عجمي

03:49 م 04/10/2025

جثة - أرشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر انهيار بئر صرف صحي أثناء تنفيذ أعمال الحفر بقرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث انهيار بئر صرف صحي على أحد الأشخاص أثناء الحفر.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع المواطن محمود ج.، 30 عامًا، ويعمل عاملًا. وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل انهيار بئر صرف صحي محافظة أسيوط

