الوكيل: غرفة الإسكندرية رائدة في تبني الابتكار والتحول الرقمي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الغرفة التجارية بالإسكندرية كانت ولا تزال رائدة في تبني مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المدينة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل بفضل طاقات شبابها وريادة مؤسساتها.

جاء ذلك خلال كلمة "الوكيل" في فعاليات مؤتمر تكني سوميت المنعقد اليوم السبت بمدينة الإسكندرية، بمشاركة عدد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا.

وأوضح رئيس الاتحاد أن غرفة الإسكندرية تُعد أول غرفة تجارية في العالم تُدار بالكامل بالطاقة الشمسية، كما تضم حاضنة أعمال افتراضية لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأضاف أن اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامي)، الذي يترأسه، يعمل على دعم وتمويل المشاريع الناشئة من خلال اتفاقيات مع مؤسسات دولية كبرى، موضحًا أن هذه الجهود أسفرت عن تقديم دعم بقيمة تجاوزت 18 مليون يورو لصالح رواد الأعمال وأعضاء غرفة الإسكندرية.

ووجّه "الوكيل" الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الشركاء الداعمين لمنظومة الابتكار، مؤكدًا أن الإسكندرية ماضية في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في منطقة البحر المتوسط.